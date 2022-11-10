Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в четверг, 10 ноября, в двух областях на юго-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию официального ресурса по оповещению населения.
Сейчас предупреждение действует в Николаевской и Днепропетровской областях.
Напомним, что ночью сирены уже звучали в этих регионах. Кроме того, воздушная тревога объявлялась в Одесской, Черкасской и Кировоградской областях, а также в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.
С 10 октября Вооруженные силы РФ проводят массированные удары по украинской критической инфраструктуре. Атаки начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи — в Минобороны подчеркивали, что все назначенные объекты поражаются.