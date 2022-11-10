Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в четверг, 10 ноября, в двух областях на юго-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию официального ресурса по оповещению населения.

Сейчас предупреждение действует в Николаевской и Днепропетровской областях.

Напомним, что ночью сирены уже звучали в этих регионах. Кроме того, воздушная тревога объявлялась в Одесской, Черкасской и Кировоградской областях, а также в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.