В Белоруссии признали нацистским возглас «Жыве Беларусь!»

МВД Белоруссии внесло в перечень нацистской символики и атрибутики восклицание "Жыве Беларусь", сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью, а также отзыв "Жыве". Соответствующее постановление МВД опубликовано в четверг на национальном правовом портале.

В перечень включено "коллаборационистское приветствие", являющееся "символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии "ваффен-СС" наравне с нацистским приветствием, отмечается в документе. Такое "коллаборационистское приветствие", говорится в тексте, представляет собой сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание "Жыве Беларусь" и отзыв "Жыве".