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21 минуту назад

В Белоруссии отнесли к нацистской символике восклицание "Жыве Беларусь" с поднятием руки

ТАСС

МВД Белоруссии внесло в перечень нацистской символики и атрибутики восклицание "Жыве Беларусь", сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью, а также отзыв "Жыве". Соответствующее постановление МВД опубликовано в четверг на национальном правовом портале.

В Белоруссии признали нацистским возглас «Жыве Беларусь!»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В перечень включено "коллаборационистское приветствие", являющееся "символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии "ваффен-СС" наравне с нацистским приветствием, отмечается в документе. Такое "коллаборационистское приветствие", говорится в тексте, представляет собой сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание "Жыве Беларусь" и отзыв "Жыве".

В документе не уточняется, приравнивается ли к числу нацистских восклицание "Жыве Беларусь" без поднятой руки, которое используется представителями белорусской оппозиции.

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