Байден «переименовал» Херсон

Президент США Джо Байден перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа, отвечая на вопросы журналистов. Внимание на это обратило агентство Ruptly.
9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ отвести войска РФ с правого берега Днепра, где находится Херсон, на левый берег.
Генерал Сергей Суровикин заявил, что войска решили отвести из-за угрозы изоляции в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС.
Байден прокомментировал это решение во время пресс-конференции.
«Если я правильно помню, контекст таков, что они отступают из Эль-Фаллуджи… Я имею в виду из Херсона, города Херсон, и они возвращаются через реку на восточный берег, российские силы», - сказал он.