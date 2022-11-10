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41 минуту назад

Байден «переименовал» Херсон

Мария Иванова

Президент США Джо Байден перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа, отвечая на вопросы журналистов. Внимание на это обратило агентство Ruptly.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ отвести войска РФ с правого берега Днепра, где находится Херсон, на левый берег.

Генерал Сергей Суровикин заявил, что войска решили отвести из-за угрозы изоляции в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС.

Кадыров высказался о решении Суровикина по Херсону

Байден прокомментировал это решение во время пресс-конференции.

«Если я правильно помню, контекст таков, что они отступают из Эль-Фаллуджи… Я имею в виду из Херсона, города Херсон, и они возвращаются через реку на восточный берег, российские силы», - сказал он.

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