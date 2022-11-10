Эрдоган рассказал о своих отношениях с Путиным

«Мое ожидание состоит в том, что если на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии будет участие российской стороны, сейчас не знаю, будет оно или нет, если будет, то будет и возможность встречи с глазу на глаз. В противном случае, продолжим телефонную дипломатию. Наше ожидание состоит в том, чтобы обеспечить мир», - сказал Эрдоган.