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45 минут назад

Эрдоган рассказал о своих отношениях с Путиным

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Эрдоган признался в доверительных отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, без этого невозможно было бы возобновление участия РФ в «продуктовой сделке». Об этом пишет РИА Новости.

Эрдоган рассказал о своих отношениях с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это политика лидеров, которую мы реализовали с уважаемым господином Путиным. Конечно же, без доверительных отношений это было бы невозможно. Доверительные отношения и уважение друг к другу, которое сложилось у нас, подталкивает к принятию такого рода решений», - сказал Эрдоган.

Он также добавил, что решение всех вопросов, включая оборону и строительство АЭС в Аккую, Синопе, основано на доверительных отношениях между лидерами. Эрдоган добавил, что рассчитывает на продолжение телефонных переговоров с Путиным.

«Мое ожидание состоит в том, что если на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии будет участие российской стороны, сейчас не знаю, будет оно или нет, если будет, то будет и возможность встречи с глазу на глаз. В противном случае, продолжим телефонную дипломатию. Наше ожидание состоит в том, чтобы обеспечить мир», - сказал Эрдоган.

Напомним, 30 октября Россия объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота. Позднее стало известно, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. В Минобороны сообщили, что Киев заверил в том, что не будет использовать гуманитарные коридоры в военных целях.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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