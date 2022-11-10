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1 час назад

В Пентагоне увидели «окно возможностей» для переговоров России и Украины

Мария Иванова

Глава Комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли допустил, что Россия и Украина могут начать переговоры зимой. Об этом сообщает CNN.

В Пентагоне увидели «окно возможностей» для переговоров России и Украины
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

По мнению Милли, «окно возможностей» для переговоров появится, если линия фронта стабилизируется зимой.

«Когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, воспользуйтесь этим. Ловите момент», - подчеркнул генерал.

Однако если переговоры так и не состоятся или потерпят неудачу, США продолжат вооружать Украину, заявил Милли. Он отметил, что военная поддержка Киева продолжится, хотя «полная победа любой из сторон выглядит все более маловероятной».

«Должно быть взаимное признание того, что победа, вероятно, в прямом смысле этого слова может быть недостижима военными средствами, и поэтому нужно обратиться к другим средствам», - заключил он.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

Позже Washington Post рассказала, что администрация президента США Джо Байдена «в частном порядке» призвала Киев продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.

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После этого Зеленский заявил, что Украина согласится на переговоры, если будет восстановлена ее территориальная целостность, возмещены убытки и будут даны «гарантии, что это не повторится».

В МИД РФ заявили, что Россия не ставит предварительных условий для переговоров с Украиной, главное, чтобы Киев «проявил добрую волю».

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