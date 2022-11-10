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1 час назад

Востоковед рассказал о возможном альянсе между Россией, Китаем и Ираном

News.ru

Переговорные процессы между Россией и Ираном укрепляют сотрудничество между странами и создают предпосылки к созданию альянса между ними и Китаем, заявил востоковед Борис Долгов в беседе с ФБА «Экономикой сегодня». Он рассказал, что между Пекином и Тегераном уже есть соглашение, которое позволяет военным кораблям КНР заходить в иранские порты, поэтому существуют основания и для дальнейшего развития их отношений.

Эксперт заявил о возможном альянсе между Россией, Китаем и Ираном
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Переговоры, которые ведут российские представители в Иране, это важный шаг к укреплению сотрудничества между нашими странами. Это создает предпосылки для альянса между РФ, Ираном и Китаем, — заключает Долгов.

Эксперт напомнил, что Россия и Иран имеют союзнические отношения в Сирии, а также напомнил, что Тегеран поддерживает Москву в рамках украинского кризиса. Востоковед отметил, что страны могли бы усилить взаимодействие и в области сельского хозяйства.

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что стратегическое взаимодействие с Ираном является важнейшим элементом безопасности в двух государствах. По его мнению, Россия и Иран способствуют отправке в прошлое «гегемонии США» и установлению многополярного мирового порядка.

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