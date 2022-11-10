Эксперт заявил о возможном альянсе между Россией, Китаем и Ираном

Переговорные процессы между Россией и Ираном укрепляют сотрудничество между странами и создают предпосылки к созданию альянса между ними и Китаем, заявил востоковед Борис Долгов в беседе с ФБА «Экономикой сегодня». Он рассказал, что между Пекином и Тегераном уже есть соглашение, которое позволяет военным кораблям КНР заходить в иранские порты, поэтому существуют основания и для дальнейшего развития их отношений.