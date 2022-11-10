В Ирландии арестовали украинского беженца с арбалетом

В ирландском городе Глентис арестовали 65-летнего украинца Александра Погожего за хранение незарегистрированного арбалета. Он был задержан спецназом в отеле. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал Donegallive.

Мужчина проживал в гостинице по правительственной программе размещения беженцев. Ему также предъявили обвинение в краже велосипеда. На заседание гражданин Украины появился в спортивном костюме и шлепках. У мужчины было несколько ран на голове, которые были заклеены пластырем. Ход судебного заседания украинцу переводили на русский язык.

В результате Погожий был освобожден под залог в 1 тыс. евро. Само рассмотрение дела в окружном суде было отложено до января 2023 года до получения указаний от генерального прокурора Ирландии.