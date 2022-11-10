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19 минут назад

В Ирландии арестовали украинского беженца с арбалетом

Елена Прошина

В ирландском городе Глентис арестовали 65-летнего украинца Александра Погожего за хранение незарегистрированного арбалета. Он был задержан спецназом в отеле. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал Donegallive.

В Ирландии арестовали украинского беженца с арбалетом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мужчина проживал в гостинице по правительственной программе размещения беженцев. Ему также предъявили обвинение в краже велосипеда. На заседание гражданин Украины появился в спортивном костюме и шлепках. У мужчины было несколько ран на голове, которые были заклеены пластырем. Ход судебного заседания украинцу переводили на русский язык.

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В результате Погожий был освобожден под залог в 1 тыс. евро. Само рассмотрение дела в окружном суде было отложено до января 2023 года до получения указаний от генерального прокурора Ирландии.

Ранее сообщалось, что пьяный украинец угнал катафалк в Варшаве. При задержании 30-летний житель Украины проявлял агрессию и не выполнял требований полицейских. В его крови обнаружено четыре промилле алкоголя.

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