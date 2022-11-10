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1 час назад

Макрон сделал важное заявление на борту вертолетоносца

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон представил на борту вертолетоносца Dixmude в Тулоне обновленную стратегию национальной безопасности. Согласно ей, к 2030 году страна должна утвердиться в качестве «силы баланса на международной арене» и «независимой, уважаемой, действующей державы, находящейся в центре европейской стратегической автономии». Об этом пишет РБК.

В документе утверждается, что военный конфликт на Украине может стать прообразом более масштабного геополитического противостояния в будущем.

«Когда мир вернется в Украину, нам придется отвечать за все последствия, то есть строить новую архитектуру безопасности и обновленные систему стабильности и контроля над вооружениями», — сказал он.

Также Макрон добавил, что к новым условиям необходимо адаптировать экономику, подтолкнуть оборонную промышленность и поставить страну «в положение военной экономики».

Макрон заявил о возвращении войны на территорию Европы

Он также напомнил, что Франция - единственная страна в Евросоюзе, обладающей ядерным оружием. При этом он назвал ядерное сдерживание «основой безопасности» Франции и Европы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военный конфликт на Украине стал борьбой с доминированием Запада. Однако Франция не согласилась с этим утверждением. Париж увидел в словах российского лидера попытку Москвы вернуть мир «в логику военных блоков».

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