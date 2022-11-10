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12 минут назад

Байден заявил о планах Москвы и Киева восстановить силы перед зимой

Lenta.ru

Президент США Джо Байден выразил предположение, что Москва и Киев планируют восстанавливать силы перед зимой на фоне конфликта. Трансляция его выступления велась на Youtube-канале The White House.

Байден заявил о планах Москвы и Киева «зализать раны» перед зимой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам американского лидера, стороны будут «зализывать раны» и решать, готовы ли они к уступкам.

«Обе стороны будут зализывать раны, решать, что делать зимой и готовы ли они к компромиссам», — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Военнослужащий объяснил, что в случае мощной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской плотине или если киевский режим увеличит попуск воды из водохранилищ, это может создать поток воды, который приведет к обширным зонам затопления.

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