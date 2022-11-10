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46 минут назад

Два умерших американских политика победили на местных выборах

ТАССиещё 1

Член Палаты представителей штата Пенсильвания, демократ Тони Делюка переизбирался на свой пост несмотря на то, что к моменту выборов 8 ноября был уже месяц как мертв, а в Палату представителей штата Теннесси смогла переизбраться представительница Демократической партии Барбара Купер, умершая в конце октября.

Два умерших политика победили на выборах в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Штаб Демократической партии, помогавший политикам избраться в легислатуру Пенсильвании, в среду написал в Twitter", что "невероятно опечален в связи со смертью Тони Делюки".

"Мы горды тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и приверженность ценностям демократов, переизбрав его посмертно", - говорится в сообщении штаба.

В ближайшее время в штате должны будут пройти специальные выборы для замещения в должности умершего на 86-м году жизни кандидата.

О схожей ситуации в штате Теннесси в среду сообщило местное издание Daily Memphian. По его данным, ушедшая из жизни в возрасте 93 лет Купер получила 72% голосов на выборах в местный законодательный орган и обошла соперника, выдвигавшегося как независимый кандидат. Издание отмечает, что место Купер в Палате представителей штата будет оставаться вакантным до назначения замены властями округа Шелби. Затем в штате пройдут специальные выборы.

Выборы в местные органы власти проходили 8 ноября в США наряду с масштабными выборами в Конгресс.

В мире,Демократическая партия США,
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