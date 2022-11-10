Аналитик Zaxid обратила внимание на неутешительные сигналы Запада Зеленскому

Обозреватель львовского издания Zaxid Любко Петренко выразила мнение, что страны запада испытывают все большую усталость от Украины и посылают ей и президенту Владимиру Зеленскому неутешительные сигналы. Автор на основе публикаций СМИ Соединенных Штатов, таких как The Washington Post и The Wall Street Journal, о желании США приблизить переговоры Украины с Россией, делает вывод, что Вашингтон посылает определенные сигналы Киеву.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Петренко считает их "не слишком приятными". "Когда лидер страны, которая погружена в конфликт, но и в то же время почти полностью зависит от западной помощи, заявляет, что ни на какие переговоры не пойдет, то это не слишком импонирует западному обывателю", — написала она.