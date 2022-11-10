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1 час назад

Аналитик Zaxid Петренко обратила внимание на неутешительные сигналы Запада Зеленскому

Газета.Ruиещё 1

Обозреватель львовского издания Zaxid Любко Петренко выразила мнение, что страны запада испытывают все большую усталость от Украины и посылают ей и президенту Владимиру Зеленскому неутешительные сигналы. Автор на основе публикаций СМИ Соединенных Штатов, таких как The Washington Post и The Wall Street Journal, о желании США приблизить переговоры Украины с Россией, делает вывод, что Вашингтон посылает определенные сигналы Киеву.

Аналитик Zaxid обратила внимание на неутешительные сигналы Запада Зеленскому
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/ReutersUkrainian Presidential Press Service/Reuters

Петренко считает их "не слишком приятными". "Когда лидер страны, которая погружена в конфликт, но и в то же время почти полностью зависит от западной помощи, заявляет, что ни на какие переговоры не пойдет, то это не слишком импонирует западному обывателю", — написала она.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не будет втягивать США напрямую в конфликт на территории Украины и тем самым развязывать третью мировую войну. Байден подчеркнул, что Вашингтон не давал Киеву карт-бланш, а также отметил, что существует множество примеров того, что Штаты не сделали.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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