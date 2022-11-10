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7 минут назад

Cumhuriyet: решение Зеленского по спецоперации раскрыло трещину в НАТО

Ura.Ru

Готовность Киева к диалогу с Москвой сформировало трещину в Североатлантическом альянсе. Таким мнение поделился турецкий журналист Барыш Достер в своей статье для газеты Cumhuriyet.

Cumhuriyet: решение Зеленского по спецоперации показало трещину в НАТО
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.uaофициальный сайт президента Украины president.gov.ua

«[Президент Украины] Владимир Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Москвой и выдвинул несколько условий. Это событие не только дает представление о положении Украины на поле боя, но и демонстрирует трещину в атлантическом альянсе», — считает автор статьи.

По его словам, США утратили былое влияние, а страны Евросоюза дистанцируются друг от друга. «Каждый участник занят спасением собственной шкуры».

Ранее стало известно, что Зеленский перечислил пять условий для переговоров между Киевом и Москвой. В их число входило «уважение к Уставу ООН», передает RT. При этом в НАТО высказали мнение, что альянс не хочет прекращения огня на Украине, если условия будет ставить Россия. Там отметили, что в случае, если Украина пойдет на уступки, то «это будет означать катастрофу для всего западного мира».

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,ООН,ЕС,
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