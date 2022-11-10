Cumhuriyet: решение Зеленского по спецоперации показало трещину в НАТО

«[Президент Украины ] Владимир Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Москвой и выдвинул несколько условий. Это событие не только дает представление о положении Украины на поле боя, но и демонстрирует трещину в атлантическом альянсе», — считает автор статьи.

Ранее стало известно, что Зеленский перечислил пять условий для переговоров между Киевом и Москвой. В их число входило «уважение к Уставу ООН», передает RT. При этом в НАТО высказали мнение, что альянс не хочет прекращения огня на Украине, если условия будет ставить Россия. Там отметили, что в случае, если Украина пойдет на уступки, то «это будет означать катастрофу для всего западного мира».