Украинские власти могут лишиться финансирования со стороны Вашингтона в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс США, сообщает The Hill.

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По данным издания, победа кандидатов от республиканской партии в Палате представителей и Сенате может усилить оппозиционные голоса. Они в свою очередь ставят под сомнение увеличивающиеся расходы администрации Белого дома на поддержку Киева. Из статьи следует, что Украина будет с тревогой наблюдать за результатами выборов, при том, что глава украинского Министерства обороны Алексей Резников ранее выразил свою уверенность, что и республиканцы, и демократы продолжат поддерживать Киев.

Тем временем, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нынешняя политика Вашингтона может привести к третьей мировой войне. Политик выступил за то, чтобы США оказали давление на Киев и подтолкнули к мирным переговорам с Россией.

«Я просто вижу приближающийся грузовой поезд, и это Трамп и его операция, направленная против помощи Украине», — заявил ранее сенатор Крис Мерфи, подчеркнув широко распространенную обеспокоенность среди демократов. Он отметил, что может возникнуть «настоящий кризис, когда республиканское большинство Палаты представителей откажется поддержать дополнительную помощь Украине».

Первое испытание сопротивления Республиканской партии дополнительной помощи Киеву может произойти до конца сессии, поскольку администрация Байдена, как ожидается, будет настаивать на еще одном пакете помощи до января.