Способность Молдавской ГРЭС работать без российского газа оценили

Государственная районная электростанция (ГРЭС) в Молдавии, расположенная в Приднестровье, в случае прекращения поставок газа проработает не больше двух месяцев на запасах угля из Донбасса, сообщает ТАСС.

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Как заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский. ГРЭС приспособлена на работу только на донецком угле. Энергоноситель, которого хватит на два месяца, был завезен до 2014 года. Красносельский отметил, что в настоящее время уголь поставить не представляется возможным.

Президент подчеркнул, что объем запасов угля достигает примерно 75 тысяч тонн.