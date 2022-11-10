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6 минут назад

Способность Молдавской ГРЭС работать без российского газа оценили

Елена Прошина

Государственная районная электростанция (ГРЭС) в Молдавии, расположенная в Приднестровье, в случае прекращения поставок газа проработает не больше двух месяцев на запасах угля из Донбасса, сообщает ТАСС.

Способность Молдавской ГРЭС работать без российского газа оценили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский. ГРЭС приспособлена на работу только на донецком угле. Энергоноситель, которого хватит на два месяца, был завезен до 2014 года. Красносельский отметил, что в настоящее время уголь поставить не представляется возможным.

Президент подчеркнул, что объем запасов угля достигает примерно 75 тысяч тонн.

В конце октября в Приднестровье был введен режим чрезвычайного экономического положения. Это связано с нехваткой газа. Красносельский поручил перераспределить объемы поставок этого топлива между предприятиями и гражданами. На этом фоне Молдавская ГРЭС будет получать меньше газа, уменьшив выработку электричества, поставляемого на экспорт.

В мире,Вадим Красносельский,
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