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21 минуту назад

Глава МИД Канады заявила о превращении Китая в "более разрушительную" мировую державу

Газета.Ru

Интересы и ценности Китая все больше расходятся с тем, что важно для Канады, считает глава канадского МИД Мелани Жоли, передает The Guardian. По ее словам, Оттаве придется взаимодействовать с Пекином, но лишь в тех аспектах, где это необходимо.

"Китай становится все более разрушительной глобальной державой"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Китай становится все более разрушительной глобальной державой. Он стремится сформировать глобальную среду таким образом, чтобы она была более благоприятной для интересов и ценностей, которые все больше расходятся с нашими. И рост Китая как глобального игрока меняет стратегические перспективы каждого государства в регионе, включая Канаду", - отметила Жоли.,

Как указала глава МИД Канады, в подобных условиях Оттава вместе со своими союзниками собирается противодействовать тем шагам КНР, которые якобы подрывают международные нормы. "Мы бросим вызов Китаю, когда это будет необходимо. И мы будем сотрудничать с Китаем, когда это будет необходимо", - подчеркнула Жоли. Ранее сообщалось, что Китай выразил протест Канаде из-за ограничений на инвестиции в добычу лития.

В мире,Мелани Жоли,
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