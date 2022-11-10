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38 минут назад

Байден пообещал не начинать третью мировую войну

Вечерняя Москва

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал обещание, что его страна не станет напрямую вовлекаться в конфликт на территории Украины и тем самым развязывать третью мировую войну.

В США дали обещание о третьей мировой войне
Фото:  whitehouse whitehouse

— К слову, мы не давали Украине карт-бланш. Существует множество вещей, которые мы не сделали. Например, меня очень просили о том, чтобы американские самолеты обеспечивали (безопасность) воздушного пространства над Украиной. Однако, нет, мы не собираемся этого делать, — подчеркнул американский лидер.

Он подчеркнул, что вовлекаться в вооруженный конфликт на территории Украины, сбивая российские самолеты, Соединенные Штаты не намерены. Также Байден заявил, что на данный момент неясно, готов ли Киев к компромиссам с Москвой, пишет РИА Новости.

Американский лидер выразил намеренность обсудить возможные шаги относительно ситуации вокруг Украины на саммите «Большой двадцатки», который пройдет на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сообщения со стороны Республиканской партии США о возможном сокращении помощи Украине после выборов, выразил надежду на сохранение прежнего уровня поддержки Киеву со стороны Вашингтона.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Республиканская партия США,
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