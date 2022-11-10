В США дали обещание о третьей мировой войне

— К слову, мы не давали Украине карт-бланш. Существует множество вещей, которые мы не сделали. Например, меня очень просили о том, чтобы американские самолеты обеспечивали (безопасность) воздушного пространства над Украиной. Однако, нет, мы не собираемся этого делать, — подчеркнул американский лидер.