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1 час назад

В Польше раскритиковали Германию из-за России

Lenta.ruиещё 3

Депутат от правящей партии Польши «Право и справедливость» Кацпер Плажиньский раскритиковал немецкий бизнес за ведение деятельности в России. Об этом сообщает TVP Info.

В Польше раскритиковали Германию из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нельзя рассчитывать на то, что немецкое государство дисциплинирует местный бизнес… Немцы просто-напросто хотят делать бизнес с Россией, зарабатывать на этом», — заявил польский парламентарий.

По мнению Плажиньского, Германия хочет продолжать делать это независимо от того, «сколько придется за это заплатить Украине и всей Европе», а «порядочные страны», такие как Польша, должны найти способ противостоять этому.

Польский депутат пожаловался, что Берлин «поступает плохо, потом иногда извиняется за это, но не хочет брать на себя реальную ответственность за свои действия».

Ранее Министерство иностранных дел Польши подготовило список требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны. Варшава требует от Берлина возмещения материальных и нематериальных убытков в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (примерно 1,3 триллиона долларов), компенсации жертвам немецкой агрессии членам их семей, возвращения похищенных культурных ценностей.

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