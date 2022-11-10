В Польше раскритиковали Германию из-за России

Депутат от правящей партии Польши «Право и справедливость» Кацпер Плажиньский раскритиковал немецкий бизнес за ведение деятельности в России. Об этом сообщает TVP Info.

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«Нельзя рассчитывать на то, что немецкое государство дисциплинирует местный бизнес… Немцы просто-напросто хотят делать бизнес с Россией, зарабатывать на этом», — заявил польский парламентарий.

По мнению Плажиньского, Германия хочет продолжать делать это независимо от того, «сколько придется за это заплатить Украине и всей Европе», а «порядочные страны», такие как Польша, должны найти способ противостоять этому.

Польский депутат пожаловался, что Берлин «поступает плохо, потом иногда извиняется за это, но не хочет брать на себя реальную ответственность за свои действия».