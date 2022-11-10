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54 минуты назад

Байден заявил об отсутствии вмешательства в промежуточные выборы

Елена Прошина

Вмешательства в прошедшие выборы в Конгресс Соединенных Штатов не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства Джо Байдена.

Байден сделал заявление по поводу выборов в США и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, со своей работой справились как сотрудники избирательных участков, так и проголосовавшие американцы, исполнившие свой долг. «Без какого-либо вмешательства вообще», — сказал глава Белого дома. Байден отметил, что выборы стали хорошим днем для демократии и США на фоне рекордного электората.

Также американский лидер заявил, что готов к сотрудничеству с республиканцами в законодательном органе вне зависимости от исхода голосования, по итогам которого, по предварительным данным, демократы проиграли.

«Вне зависимости от окончательного расклада голосов, а их подсчет продолжается, я готов работать с моими республиканскими коллегами», — сказал президент, публично прокомментировав итоги выборов.

Глава государства отметил, что избиратели своим волеизъявлением дали понять, что ожидают от республиканцев готовности работать администрацией президента США. При этом Байден выразил надежду на сохранение консенсусного подхода демократов и республиканцев к конфликту вокруг Украины вне зависимости от результатов прошедших выборов.

«В сфере внешней политики я надеюсь, что мы продолжим этот двухпартийный подход к противостоянию российской агрессии на Украине», — подчеркнул глава Белого дома.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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