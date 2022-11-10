Байден сделал заявление по поводу выборов в США и Украины

Вмешательства в прошедшие выборы в Конгресс Соединенных Штатов не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства Джо Байдена.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, со своей работой справились как сотрудники избирательных участков, так и проголосовавшие американцы, исполнившие свой долг. «Без какого-либо вмешательства вообще», — сказал глава Белого дома. Байден отметил, что выборы стали хорошим днем для демократии и США на фоне рекордного электората.

Также американский лидер заявил, что готов к сотрудничеству с республиканцами в законодательном органе вне зависимости от исхода голосования, по итогам которого, по предварительным данным, демократы проиграли.

«Вне зависимости от окончательного расклада голосов, а их подсчет продолжается, я готов работать с моими республиканскими коллегами», — сказал президент, публично прокомментировав итоги выборов.

Глава государства отметил, что избиратели своим волеизъявлением дали понять, что ожидают от республиканцев готовности работать администрацией президента США. При этом Байден выразил надежду на сохранение консенсусного подхода демократов и республиканцев к конфликту вокруг Украины вне зависимости от результатов прошедших выборов.