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1 час назад

Байден: пока непонятно, готов ли Киев на компромиссы с Россией

Газета.Ruиещё 1

Президент США Джо Байден заявил, что на данном этапе неясно, готова ли Украина пойти на компромиссы с российской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

Байден: пока непонятно, готов ли Киев на компромиссы с РФ
Фото: Evelyn Hockstein/ReutersEvelyn Hockstein/Reuters

Лидер США отметил, что ситуация в районе Херсона "как минимум даст всем время на пересмотр позиций в течение зимнего периода" и "еще предстоит увидеть, будет ли принято решение о том, готова ли Украина к компромиссам с Россией".

Кроме того, он рассказал, что направляется на саммит G20, где главы стран "двадцатки" смогут оценить, "какие будут дальнейшие шаги". Как упомянул также Байден, ему "сказали", что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на данном саммите.

Ранее Зеленский заявил, что не считает важными призывы других стран к компромиссам с Россией. Украинский президент полагает, что лидеры некоторых государств "хотели бы [чтобы Киев пошел на компромиссы]". В то же время сам украинский президент не видит смысла в договоренностях с Россией, подчеркивая, что для Киева в них "нет ничего нового, никаких сюрпризов".

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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