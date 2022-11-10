Байден: пока непонятно, готов ли Киев на компромиссы с РФ

Президент США Джо Байден заявил, что на данном этапе неясно, готова ли Украина пойти на компромиссы с российской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

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Лидер США отметил, что ситуация в районе Херсона "как минимум даст всем время на пересмотр позиций в течение зимнего периода" и "еще предстоит увидеть, будет ли принято решение о том, готова ли Украина к компромиссам с Россией".

Кроме того, он рассказал, что направляется на саммит G20, где главы стран "двадцатки" смогут оценить, "какие будут дальнейшие шаги". Как упомянул также Байден, ему "сказали", что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на данном саммите.