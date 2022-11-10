В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
17 минут назад

Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине зимой

Газета.Ru

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, в ходе диалога, в частности, обсуждались вопросы, связанные с помощью Киеву со стороны Амстердама.

Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине зимой
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

"Нидерланды будут помогать Украине особенно в зимний период, а также после него - столько, сколько будет нужно", - сказал Рютте в разговоре с Зеленским, отрывок которого нидерландский политик опубликовал в своем Twitter.

Как указал премьер Нидерландов, Амстердам продолжить оказывать Киеву различную помощь, в том числе военную. В то же время Зеленский подтвердил факт переговоров с премьером Нидерландов. В своем Twitter он написал, что обсудил с Рютте дальнейшее сотрудничество в сфере "защиты" Украины и восстановлении энергетической инфраструктуры республики.

"Обсудил с премьер-министром Нидерландов дальнейшее сотрудничество в области обороны нашей территории, особенно в небе, и восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Поддержал продолжение зерновой сделки", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Нидерланды поставят Украине 90 танков в рамках военной помощи на €120 млн.

В мире,Владимир Зеленский,Марк Рютте,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители