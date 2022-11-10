Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине зимой

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, в ходе диалога, в частности, обсуждались вопросы, связанные с помощью Киеву со стороны Амстердама.
"Нидерланды будут помогать Украине особенно в зимний период, а также после него - столько, сколько будет нужно", - сказал Рютте в разговоре с Зеленским, отрывок которого нидерландский политик опубликовал в своем Twitter.
Как указал премьер Нидерландов, Амстердам продолжить оказывать Киеву различную помощь, в том числе военную. В то же время Зеленский подтвердил факт переговоров с премьером Нидерландов. В своем Twitter он написал, что обсудил с Рютте дальнейшее сотрудничество в сфере "защиты" Украины и восстановлении энергетической инфраструктуры республики.
"Обсудил с премьер-министром Нидерландов дальнейшее сотрудничество в области обороны нашей территории, особенно в небе, и восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Поддержал продолжение зерновой сделки", - подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что Нидерланды поставят Украине 90 танков в рамках военной помощи на €120 млн.