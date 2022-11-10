Зеленский понадеялся на сохранение помощи США после выборов

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN прокомментировал заявления со стороны Республиканской партии Соединенных Штатов о возможном урезании помощи Киеву после прошедших выборов в Конгресс

«Нам бы очень хотелось, чтобы эта двухпартийная поддержка сохранялась и после выборов», — сказал глава Украины.

8 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах. В этом случае есть риск ослабления возможности администрации демократов во главе с главой государства Джо Байденом. Также могут быть снижены шансы действующего президента на переизбрание в 2024 году.