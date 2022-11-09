Рогов: не менее 300 обученных британцами бойцов ВСУ прибыли для захвата АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что за последнее время в город Запорожье прибыли не менее 300 обученных британскими военными бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в эфире телеканала «Звезда».
По его словам, они планируются совершить новые попытки захвата Запорожской атомной электростанции.
В октябре официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские военные, охраняющие Запорожскую АЭС, успешно отразили десант ВСУ и нанесли противнику тяжелые потери.
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