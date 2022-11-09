Рогов: не менее 300 обученных британцами бойцов ВСУ прибыли для захвата АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что за последнее время в город Запорожье прибыли не менее 300 обученных британскими военными бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в эфире телеканала «Звезда».