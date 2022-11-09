Скончалась бразильская певица Гал Коста

Популярная бразильская певица Гал Коста скончалась в среду, 9 ноября, на 78-м году жизни. Об этом пишет портал Globo.

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Отмечается, что информацию о смерти исполнительницы подтвердила ее помощница. Причины смерти, дата и место похорон пока не сообщаются.

По данным портала, Гал Коста недавно перенесла операцию. Восстановление шло нормально, в декабре она планировала вернуться на сцену.

Напомним, что певица начала выступать в 1965 году. За 57 лет творческой деятельности она записала порядка 50 альбомов.