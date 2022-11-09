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21 минуту назад

Трамп разозлился из-за результатов выборов

Lenta.ru

Экс-президент США Дональд Трамп разозлился из-за невнятных результатов республиканцев на выборах. Об этом сообщает корреспонтент New York Times.

Трамп отреагировал на результаты выборов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, Трамп также обвинил свою супругу в том, что она рекомендовала ему поддержать кандидата в штате Пенсильвания, который в итоге потерпел поражение.

Ранее Дональд Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что его политика превратила государство в «большой жирный провал».

«Все потеряно. Наша страна сейчас — большой жирный провал. Над нами смеются во всем мире», — подчеркнул политик.

Трампа также назвали главной угрозой Байдена, из-за которой тот рискует потерять поддержку избирателей. Отмечалось, что экс-президент США может объявить об участии в выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году, что станет реваншем для политиков.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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