СМИ узнали детали визита Салливана в Киев

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским обсуждал вопрос о возможности дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет телеканал NBC.

Отмечается, что Салливан побывал в Киеве на прошлой неделе с необъявленным визитом. Его поездка якобы была должна подчеркнуть, что США по-прежнему поддерживают Украину и ее народ.

Источник уточнил, что на самом деле чиновник затронул вопрос об окончании конфликта и о том, возможно ли оно дипломатическим путем.

«Он немного зондировал почву», - пояснил собеседник телеканала.

В частности, Салливан рассказал высокопоставленным чиновникам, что если Киев выразит желание решить вопрос дипломатическим путем, то рычаги влияния Украины не только не ослабнут, а, наоборот, усилятся.

Он объяснил это тем, что западные союзники будут более активно поддерживать Киев, если Украина будет восприниматься как страна, призывающая к разрешению конфликта мирным путем.