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30 минут назад

СМИ узнали детали визита Салливана в Киев

Илья Родин

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским обсуждал вопрос о возможности дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет телеканал NBC.

СМИ узнали детали визита Салливана в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Салливан побывал в Киеве на прошлой неделе с необъявленным визитом. Его поездка якобы была должна подчеркнуть, что США по-прежнему поддерживают Украину и ее народ.

Источник уточнил, что на самом деле чиновник затронул вопрос об окончании конфликта и о том, возможно ли оно дипломатическим путем.

«Он немного зондировал почву», - пояснил собеседник телеканала.

В частности, Салливан рассказал высокопоставленным чиновникам, что если Киев выразит желание решить вопрос дипломатическим путем, то рычаги влияния Украины не только не ослабнут, а, наоборот, усилятся.

WSJ: советник президента США Салливан ведет конфиденциальные переговоры с Кремлем

Он объяснил это тем, что западные союзники будут более активно поддерживать Киев, если Украина будет восприниматься как страна, призывающая к разрешению конфликта мирным путем.

Ранее сообщалось, что читатели популярного китайского портала «Гуаньча» назвали истинные цели поездки Салливана.

Джейк Салливан,Владимир Зеленский,
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