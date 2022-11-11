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59 минут назад

Раскрыта дата выдвижения Трампа на выборы президента США

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Бывший президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства, которые пройдут в стране в 2024 году, несмотря на умеренные результаты Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Дату объявления политика об участии в гонке раскрыло The Daily Beast.

Раскрыта дата выдвижения Трампа на выборы президента США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, Трамп планирует заявить о своем участии в выборах во вторник, 15 ноября в 21:00 по Североамериканскому восточному времени в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По московскому времени это произойдет в 5 утра в среду, 16 ноября.

Ожидается, что это будет яркое заявление, призванное воодушевить сторонников Республиканской партии после среднего результата на выборах.

Ранее Трампа высмеяли за неубедительные, по мнению многих, результаты выборов в Конгресс. Отмечается, что после промежуточных выборов, которые не увенчались успехом, в США о Трампе заговорили как об обузе для республиканцев.

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