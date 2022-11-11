Раскрыта дата выдвижения Трампа на выборы президента США

Бывший президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства, которые пройдут в стране в 2024 году, несмотря на умеренные результаты Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Дату объявления политика об участии в гонке раскрыло The Daily Beast.

По информации издания, Трамп планирует заявить о своем участии в выборах во вторник, 15 ноября в 21:00 по Североамериканскому восточному времени в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По московскому времени это произойдет в 5 утра в среду, 16 ноября.

Ожидается, что это будет яркое заявление, призванное воодушевить сторонников Республиканской партии после среднего результата на выборах.