Премьер Британии назвал краеугольный камень обороны страны

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что альянс является краеугольным камнем обороны Соединенного Королевства. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду канцелярией главы британского правительства по итогам переговоров Сунака со Столтенбергом в Лондоне.

"Премьер-министр подчеркнул важность альянса НАТО в качестве основы евро-атлантической безопасности и краеугольного камня обороны Великобритании", - отмечается в коммюнике.

Как в нем указывается, собеседники "сошлись во мнении, что НАТО важно продолжать адаптироваться для противостояния новым угрозам, и приветствовали прогресс, достигнутый в реализации решений, которые были приняты на саммите НАТО в Мадриде".

В 2014 году по требованию США и НАТО страны альянса взяли на себя обязательство к 2024 году довести свои военные расходы до 2% ВВП, однако в 2021 году этой отметки достигли только 10 из 30 государств. На прошедшем в июне в Мадриде саммите альянса союзники по НАТО вновь подтвердили свое обязательство тратить на оборону как минимум 2% ВВП. Тогда же лидеры стран, входящих в НАТО, приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами альянса.

Британский премьер и генсек НАТО также затронули тему конфликта на Украине. Как сообщили на Даунинг-стрит, Столтенберг посетил базу в Англии, на которой ведется подготовка 7,4 тыс. украинских военнослужащих, и поблагодарил Сунака за помощь Киеву. Тот в свою очередь подтвердил, что эта поддержка, пока он находится у власти, "будет оказываться столько, сколько необходимо".