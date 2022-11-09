Политик объяснил, зачем США заставили Зеленского заговорить о мире

«США на Зеленского наплевать, как и на народы Украины, России, да и Европы. У них есть свои проблемы, они люди умные, понимают, что дальнейшее развитие событий на Украине и с открытой, развязанной войной, ни к чему хорошему для них не приведет. Им казалось, что Россия должна была давным-давно уже сдуться и свалиться в экономическую, социальную, военно-техническую пропасть, откровенно проиграть, но этого не случилось», — сказал Клинцевич.