В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
14 минут назад

Политик Клинцевич: США заставили Зеленского заговорить о мире из-за внутренних проблем

Газета.Ru

Большое количество внутренних проблем и невозможность сломить Россию, вынудили США заставить президента Украины Владимира Зеленского заговорить о мире, заявил ФАН экс-сенатор Франц Клинцевич. По его мнению, коллективный Запад осознал, что попытка поставить Москву на колени провалилась.

Политик объяснил, зачем США заставили Зеленского заговорить о мире
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«США на Зеленского наплевать, как и на народы Украины, России, да и Европы. У них есть свои проблемы, они люди умные, понимают, что дальнейшее развитие событий на Украине и с открытой, развязанной войной, ни к чему хорошему для них не приведет. Им казалось, что Россия должна была давным-давно уже сдуться и свалиться в экономическую, социальную, военно-техническую пропасть, откровенно проиграть, но этого не случилось», — сказал Клинцевич.

При этом безусловной выгодой для США от конфликта на Украине, политик назвал загрузку американской оборонной промышленности.

В мире,Владимир Зеленский,Франц Клинцевич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители