Выводы МАГАТЭ о разработке «грязной бомбы» на Украине оценили

Специалист по ядерной безопасности, сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович заявил, что считает достоверными выводы МАГАТЭ о том, что нет никаких свидетельств подготовки «грязной бомбы» на Украине. Об этом
сообщает «Лента.ру».
Он также отметил, что использование ядерных материалов находится под серьёзным контролем международного сообщества.
«МАГАТЭ знает, что и где искать, но только на тех объектах, которые находятся под ее гарантиями. Так что, теоретически, какие-то работы могли просто скрыть и свернуть. Тем не менее, заявление организации о том, что на данный момент свидетельств о подготовке "грязной бомбы" не обнаружено можно считать достоверным», – сказал Стефанович.
Он также подчеркнул, что Украина ранее ни разу не была замечена в нарушении правил МАГАТЭ по безопасности. При этом он всё же отметил, что так как в стране была развитая ядерная отрасль во время СССР, всё же нельзя полностью исключить незадекларированную активность.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что агентство не нашло свидетельств работы над «грязной бомбой» на Украине.