Выводы МАГАТЭ о разработке «грязной бомбы» на Украине оценили

«МАГАТЭ знает, что и где искать, но только на тех объектах, которые находятся под ее гарантиями. Так что, теоретически, какие-то работы могли просто скрыть и свернуть. Тем не менее, заявление организации о том, что на данный момент свидетельств о подготовке "грязной бомбы" не обнаружено можно считать достоверным», – сказал Стефанович.