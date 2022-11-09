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1 час назад

Вучич заявил о появлении новых данных о подготовке покушения на него

RT на русском

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил появление новых показаний о подготовке покушения на него.

Вучич заявил о появлении новых данных о подготовке покушения на него
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Появятся новые данные, у нас сейчас есть новые папки, извлечённые из телефонов. Они начали давать показания и об убийстве, и о нападении на меня. Сейчас у нас есть подтверждения, и мы знаем, кто в этих разговорах участвовал, кто должен был участвовать в исполнении первого и более поздних покушений», — цитирует его ТАСС.

Как указывает агентство, ранее член преступной группировки Срджан Лалич во время дачи показаний в Специальном суде Белграда признался в планировании покушения на президента.

Он также сообщил, что слышал от подельников о выделении главой Кавачского криминального клана Радое Звицером €5 млн на свержение власти в Сербии.

Ранее в Пакистане произошло покушение на экс-премьера страны Имрана Хана.

В мире,Имран Хан,Александр Вучич,
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