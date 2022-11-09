Вучич заявил о появлении новых данных о подготовке покушения на него

«Появятся новые данные, у нас сейчас есть новые папки, извлечённые из телефонов. Они начали давать показания и об убийстве, и о нападении на меня. Сейчас у нас есть подтверждения, и мы знаем, кто в этих разговорах участвовал, кто должен был участвовать в исполнении первого и более поздних покушений», — цитирует его ТАСС.