В Индии высказались о неравном миропорядке

Индия не согласна с неравным миропорядком, при котором некоторые страны считаются выше других. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, передает ТАСС.

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Политик подчеркнул, что проведение стратегической политики должно быть нравственным.

«Индия не согласна с мировым порядком, в котором некоторые государства считаются выше других. Индия в своих действиях руководствуется идеей равенства между людьми и достоинства, которая является частью нашего древнего этоса», — высказался он.

Сингх призвал рассмотреть возможность создания глобальной структуры безопасности, которая станет коллективным предприятием. Он призвал мировое сообщество координировать усилия по противодействию возникающим угрозам, среди которых назвал киберпреступность и информационную войну.

«Развертывание информационной войны стало наиболее очевидным в продолжающемся конфликте между Россией и Украиной», — пояснил глава Минобороны. По его словам, социальные сети служат полем битвы для обеих сторон.