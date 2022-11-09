Уволенный из Верховного суда Украины судья потребовал восстановить его на работе

Бывший заместитель председателя Верховного суда Украины Богдан Львов, уволенный в октябре по подозрению в наличии гражданства РФ, подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с требованием восстановить его на работе. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Фото: Верховный Суд Украины Верховный Суд Украины

В иске указано, что Львов просит отменить приказ об отчислении его из штата суда, восстановить его на работе взыскать размер среднего заработка за время вынужденного прогула. Ранее сообщалось, что Верховный суд (ВС) Украины отчислил из штата главу Кассационного хозяйственно суда Богдана Львова из-за данных Службы безопасности Украины (СБУ) о наличии у него гражданства России.