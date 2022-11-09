В США рассказали об «отрезвляющих» словах генсека НАТО к Зеленскому

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20 минут назад

NI: генсек НАТО окатил Зеленского холодной водой, говоря о членстве Украины в альянсе

Газета.Ruиещё 2

Обозреватель The National Interest Марк Эпископос выразил мнение, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что для членства Украины в альянсе необходимо согласие со стороны всех стран-членов объединения, отрезвили украинского президента Владимира Зеленского.

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Фото: ReutersReuters

"Столтенберг, похоже, окатил Зеленского холодной водой в ответ на его просьбу об ускоренном вхождении Украины в НАТО, заявив, что любое решение должно приниматься консенсусом, все 30 союзников должны согласиться", — написал журналист.

Эпископос напомнил, что в ноябре министры иностранных дел страны НАТО проведут встречу в румынском Бухаресте, где, как ожидаются, они обсудят вопрос о присоединении к организации Украины. 30 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что "обходных путей" для вхождения в НАТО не существует для любой страны, включая Украину.

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