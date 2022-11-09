Во Франции потребовали расследовать «российское» финансирование партии Ле Пен

Депутат Нацсобрания Франции от партии «Европа Экология Зеленые» (EELV) Жюльен Байю передал в прокуратуру Парижа документы с требованием расследовать предполагаемое получение финансирования крайне правой партии «Национальное объединение» от России, сообщили СМИ.

Как сообщил телеканал BFMTV, депутат от EELV Жюльен Байю передал в прокуратуру Парижа жалобу с требованием расследовать предполагаемое «российское» финансирование партии Марин Ле Пен, передает РИА «Новости».

По данным телеканала, жалоба касается займа в размере 9 млн евро, полученного партией якобы в российском банке, когда Марин Ле Пен являлась ее президентом в 2014 году. На 2020 год «Национальное объединение» оставалась должна более 8 млн евро, но добилась отсрочки погашения долга до 2028 года.

По словам Байю, это ставит партию Ле Пен в более выгодное положение по сравнению с другими партиями, так как по закону политические объединения обязаны погашать займы в кратчайшие сроки.