Макрон анонсировал новую архитектуру безопасности в Европе

После установления мира на Украине Европа должна построить новую архитектуру безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС.

Выступая с обращением к военным на морской базе в Тулоне, французский лидер призвал Европу построить новую архитектуру безопасности после того, как на Украине будет установлен мир.

«Когда мир вернется на Украину, нам придется противостоять последствиям этого конфликта. Это значит, что мы должны будем построить настоящую новую архитектуру безопасности и обновленные рамки стабильности в сфере вооружений в Европе», - заявил он.

Ранее французский лидер выразил уверенность, что настанет момент, когда России и Украине будет необходимо возобновить переговоры по мирному урегулированию кризиса. При этом, по его мнению, именно Украина «должна определить условия и время» для переговоров.

Напомним, Макрон и ранее не раз призывал построить новую архитектуру безопасности с Россией. Так, в феврале 2021 года на Мюнхенской конференции он говорил, что диалог с Москвой должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе.