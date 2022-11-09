Макрон анонсировал новую архитектуру безопасности в Европе

Странам Европы необходимо построить новую архитектуру безопасности после завершения конфликта на Украине. Такой процесс анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон, трансляция его выступления доступна в Twitter Елисейского дворца.

Французский глава государства подчеркнул, что когда на Украину вернется мир, европейское сообщество должно будет столкнуться с последствиями кризиса.

«Это означает, что мы должны будем построить новую архитектуру безопасности, а также восстановить стабильность и контроль за вооружениями в Европе», — уточнил он.