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15 минут назад

Бюст Пушкина в Харькове спрятали за мешками с песком

Газета.Ru

Работники коммунальных служб спрятали бюст Пушкина в Харькове мешками с песком. Об этом сообщает RT.

Бюст Пушкина в Харькове спрятали за мешками с песком
Фото: Телеграм-канал «RT на русском»Телеграм-канал «RT на русском»

Местные журналисты объяснили, что так памятник защищают от попадания осколков в результате возможных падений снарядов. При этом некоторые пользователи социальных сетей требуют, чтобы монумент снесли.

Представители местных властей объясняют, что у бюста Пушкина статус памятника национального значения. Для его демонтажа нужны санкции украинского кабмина.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовящийся снос памятников российской императрице Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову в Одессе, заявила, что Украиной правят Швондер и Шариковы.

В мире,Александр Суворов,Мария Захарова,МИД России,Правительство Украины,
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