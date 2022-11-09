Бюст Пушкина в Харькове спрятали за мешками с песком

Работники коммунальных служб спрятали бюст Пушкина в Харькове мешками с песком. Об этом сообщает RT.
Местные журналисты объяснили, что так памятник защищают от попадания осколков в результате возможных падений снарядов. При этом некоторые пользователи социальных сетей требуют, чтобы монумент снесли.
Представители местных властей объясняют, что у бюста Пушкина статус памятника национального значения. Для его демонтажа нужны санкции украинского кабмина.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовящийся снос памятников российской императрице Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову в Одессе, заявила, что Украиной правят Швондер и Шариковы.