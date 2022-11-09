Бюст Пушкина в Харькове спрятали за мешками с песком

Работники коммунальных служб спрятали бюст Пушкина в Харькове мешками с песком. Об этом сообщает RT.

Фото: Телеграм-канал «RT на русском» Телеграм-канал «RT на русском»

Местные журналисты объяснили, что так памятник защищают от попадания осколков в результате возможных падений снарядов. При этом некоторые пользователи социальных сетей требуют, чтобы монумент снесли.

Представители местных властей объясняют, что у бюста Пушкина статус памятника национального значения. Для его демонтажа нужны санкции украинского кабмина.