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28 минут назад

Карла III закидали яйцами в Йорке

Мария Иванова

Британского короля Карла III и его супругу, королеву-консорта Камиллу закидали яйцами во время их прогулки по Йорку. Об этом сообщает The Guardian.

Короля и его жену приветствовали в Йорке городские власти, когда неизвестный мужчина бросил в супругов три яйца. Ни одно из них не попало в цель, охрана увела короля.

«Эта страна была построена на крови рабов», - выкрикивал бросавший яйца мужчина.

По данным The Guardian, его задержали четверо полицейских.

Что известно о новом короле Великобритании Карле III

Другие люди в толпе начали скандировать «Боже, храни короля» и «Позор».

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Ее наследником стал старший сын, 73-летний принц Чарльз, который решил именоваться Карлом III.

Его коронация состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве, тогда Карлу III будет 74 года, в столь пожилом возрасте не короновали ни одного монарха до него.

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