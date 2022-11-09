Карла III закидали яйцами в Йорке

Британского короля Карла III и его супругу, королеву-консорта Камиллу закидали яйцами во время их прогулки по Йорку. Об этом сообщает The Guardian.

Короля и его жену приветствовали в Йорке городские власти, когда неизвестный мужчина бросил в супругов три яйца. Ни одно из них не попало в цель, охрана увела короля.

«Эта страна была построена на крови рабов», - выкрикивал бросавший яйца мужчина.

По данным The Guardian, его задержали четверо полицейских.

Другие люди в толпе начали скандировать «Боже, храни короля» и «Позор».

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Ее наследником стал старший сын, 73-летний принц Чарльз, который решил именоваться Карлом III.