Улицу Льва Толстого в Виннице предложили переименовать в честь Бандеры

Улица Льва Толстого в центре Винницы может получить новое название в честь одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры. Об этом сообщила в среду пресс-служба горсовета.

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"Единодушно Совет по истории, культурному наследию и топонимике поддержал решение, чтобы улицу Льва Толстого переименовать в честь Степана Бандеры", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

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В горсовете пояснили, что это решение носит рекомендательный характер и должно быть утверждено исполком городского совета и депутатами.

Также сообщается, что Совет рекомендовал назвать другую улицу в городе в честь одного из генералов Украинской повстанческой армии (УПА - боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН), обе организации запрещены в РФ) - Ивана Трейко. Всего планируется изменить названия 52 объектов: 26 в Виннице и столько же пригородах.

Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов. На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии, которых по имени лидера движения стали называть бандеровцами, около 100 тыс. погибших поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.