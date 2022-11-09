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19 минут назад

В Виннице предлагают переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры

ТАССиещё 1

Улица Льва Толстого в центре Винницы может получить новое название в честь одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры. Об этом сообщила в среду пресс-служба горсовета.

Улицу Льва Толстого в Виннице предложили переименовать в честь Бандеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Единодушно Совет по истории, культурному наследию и топонимике поддержал решение, чтобы улицу Льва Толстого переименовать в честь Степана Бандеры", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

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В горсовете пояснили, что это решение носит рекомендательный характер и должно быть утверждено исполком городского совета и депутатами.

Также сообщается, что Совет рекомендовал назвать другую улицу в городе в честь одного из генералов Украинской повстанческой армии (УПА - боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН), обе организации запрещены в РФ) - Ивана Трейко. Всего планируется изменить названия 52 объектов: 26 в Виннице и столько же пригородах.

Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов. На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии, которых по имени лидера движения стали называть бандеровцами, около 100 тыс. погибших поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией. По всей Украине демонтируются памятники русским писателям, переименовываются улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, а также убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.

В мире,Степан Бандера,Украинская повстанческая армия,
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