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34 минуты назад

Советник Трампа оценила сильные стороны Путина

Елена Прошина

США должны изменить свое отношение к президенту России Владимиру Путину, заявила советник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам Москвы Фиона Хилл. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы должны иметь стратегическую эмпатию по отношению к Путину. Мы должны понять, как он думает и почему. Вы знаете, он действует в собственном контексте, имеет свои рамки и обоснование своим действиям. Мы должны понять это», — заявила она.

Хилл подчеркнула, что в первые этапы своего правления Путин стабилизировал экономику страны и нормализировал работу финансовой системы. По ее словам, президент закрыл все долги и «просто заново отстроил страну». Кроме того, она добавила, что глава государства открыл Россию для международного бизнеса, тем самым дав людям массу возможностей.

В США восхитились умственными способностями Путина

Напомним, ранее французы назвали преимущество Путина над президентом Украины Владимиром Зеленским. По их мнению, российский лидер «никуда не торопится», т.к. плохо представляется, как можно изгнать Россию с тех территорий, которые она уже заняла.

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