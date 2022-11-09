Меган Маркл нарушила королевский протокол из-за выборов в США

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила королевский протокол, отдав голос во время промежуточных выборах в США, также она призвала граждан страны выполнить свой гражданский долг.
Согласно правилам, представители королевской семьи должны сохранять нейтралитет в подобных вопросах и не участвовать в политической деятельности, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mirror.
Марк разместила на сайте фото с надписью на футболке «Я проголосовала», сопроводив ее надписью: «Пора выходить и голосовать». Вместе с мужем она поделилась номером службы помощи в поиске участков для голосования.
В 2020 году Маркл стала первой из британского монархического дома, кто проголосовал на президентских выборах в США.
Напомним, по итогам промежуточных выборов, по оценкам телеканала NBC, Республиканская партия получает 220 мест и демократы – 215 мест в новом составе Палате представителей. Для контроля над палатой достаточно 218 мест.