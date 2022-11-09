Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Днем в среду, 9 ноября, воздушную тревогу объявили в Киеве. Об этом сообщает карта воздушных тревог Украины.

Судя по данным карты, в 14:00 (по московскому времени) воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан запастись питьевой и технической водой, едой, теплыми вещами и заряженными внешними аккумуляторами.

Он заявил, что в городе сделаны запасы дизельного топлива, электрогенераторов, еды и питьевой воды, но исключать полного отключения света, воды и отопления нельзя.