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18 минут назад

СМИ: воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Мария Иванова

Днем в среду, 9 ноября, воздушную тревогу объявили в Киеве. Об этом сообщает карта воздушных тревог Украины.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Судя по данным карты, в 14:00 (по московскому времени) воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан запастись питьевой и технической водой, едой, теплыми вещами и заряженными внешними аккумуляторами.

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Он заявил, что в городе сделаны запасы дизельного топлива, электрогенераторов, еды и питьевой воды, но исключать полного отключения света, воды и отопления нельзя.

5 ноября Кличко сообщил, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы.

В мире,Виталий Кличко,
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