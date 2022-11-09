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6 минут назад

МАГАТЭ не нашло свидетельств работы над "грязной бомбой" на Украине

ТАСС

Рафаэль Гросси отметил, что агентство не могло игнорировать сообщения о создании "грязной бомбы", так как они "составляют часть нарратива, который может привести к использованию ядерного оружия"

МАГАТЭ не нашло свидетельств работы над "грязной бомбой" на Украине
Фото: ТАССТАСС

МАГАТЭ немедленно отправило инспекторов на Украину после заявлений о "грязной бомбе" и не нашло признаков работы над ней. Об этом генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил в среду на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР27) в Шарм-эш-Шейхе.

"Мы немедленно, в течение нескольких дней организовали команду инспекторов для трех объектов. <...> Мы смогли подтвердить отсутствие признаков использования ядерных материалов не по назначению", - сказал Гросси, трансляция его выступления велась в соцсетях агентства.

Он отметил, что агентство не могло игнорировать сообщения о создании "грязной бомбы", так как они "составляют часть нарратива, который может привести к использованию ядерного оружия".

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