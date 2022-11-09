СМИ: в четырех регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса «Карта воздушных тревог».

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Ранее в среду, 9 ноября, воздушную тревогу уже объявляли в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве.

Напомним, что с 10 октября Россия проводит массированные удары по украинской критической инфраструктуре. Атаки начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями атак стали объекты энергетики, военного управления и связи.