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38 минут назад

СМИ: в четырех регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу

Никита Бородкин

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса «Карта воздушных тревог».

СМИ: в четырех регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в среду, 9 ноября, воздушную тревогу уже объявляли в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве.

Напомним, что с 10 октября Россия проводит массированные удары по украинской критической инфраструктуре. Атаки начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями атак стали объекты энергетики, военного управления и связи.

1 ноября на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована информацию, согласно которой в стране в результате атак Вооруженных сил РФ повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

В мире,Владимир Зеленский,
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