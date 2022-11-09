В Одессе вандалы осквернили памятник Суворову

Неизвестные вандалы снова осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову, написав на монументе «ты следующий». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Одесская жизнь».

Фото: Telegram-канал «Одесса как она есть» Telegram-канал «Одесса как она есть»

Надпись была нанесена на памятник желтой краской. Полиция и городские власти пока не комментировали произошедшее.

Неделей ранее вандалы набрасывали полководцу на шею петлю и надевали на голову колпак, намекая на скорый снос.

5 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что большинство горожан проголосовали за снос памятника Суворову. Как он утверждает, пожелания граждан будут учтены депутатами. Также мэр попросил профильную комиссию городского совета провести заседание и подготовить соответствующий проект решения.