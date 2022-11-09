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1 час назад

Байдену предрекли «непреодолимые препятствия» после выборов в Конгресс США

Семён Капранов
Юрий Рогулевэксперт

Ситуация, при которой большинство мест в одной или двух палатах Конгресса США займут представители Республиканской партии, для президента-демократа Джо Байдена может стать непреодолимым препятствием. Таким мнением в разговоре с «Рамблером» поделился директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

При этом специалист отметил, что американские и российские СМИ «сгущают краски», называя выборы «судным днем Байдена».

Такая ситуация, когда президент - из одной партии, а большинство в одной или обеих палатах - у представителей другой партии, складывалась в США многократно, начиная со времен Рональда Рейгана. Ее называют разделенным правлением. Американцы даже говорят, что это становится нормой. И каждый президент по-своему справлялся с такой ситуацией. Были президенты популярные и влиятельные, которые могли оказывать воздействие на общественное мнение, могли «пробивать» свои проекты, уговаривать законодателей и так далее. Байден же к числу таких лидеров не относится. Поэтому именно для Байдена в его нынешнем образе, при его нынешней политике ситуация разделенного правления будет почти непреодолимым препятствием. Поэтому он и говорит, что у него останется «ручка для права вето». Но хочу напомнить, что по конституции право вето Конгресс имеет право преодолевать. То есть он может голосовать повторно, и если есть подавляющее конституционное большинство (две трети голосов), то вето можно преодолеть. Поэтому ситуация именно для Байдена будет не очень хорошей.
Юрий Рогулев
Юрий РогулевДиректор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ

Политолог вместе с тем прокомментировал прогноз американского телеканала NBC, согласно которому республиканцы по итогам выборов в Палату представителей Конгресса США получат 219 мест, то есть большинство из 435, и контроль над палатой, а демократы могут рассчитывать на 216 мест.

«Эти прогнозы соответствуют предыдущим оценкам, опросам граждан о том, что республиканцы завоют большинство в Палате представителей, а за места в Сенате пойдет ровная борьба. И чисто арифметически демократам будет несколько проще отстоять свои позиции, потому что у них переизбирается меньше сенаторов - 12 или 13. А все остальные - больше 20 - это республиканцы. То есть республиканцам нужно отстоять свои места, и еще 2-3 места получить сверх этого, завоевав в итоге около 30 мест. И это немного более сложная задача, поэтому все говорят о том, что разница может быть в 2-3 голоса. Наверное, близкий разрыв будет сохраняться до самого последнего момента, подождем», — сказал специалист.

Ранее телекомпания CNN привела данные экзитполов о том, что большинство американцев, принявших участие в промежуточных выборах в США во вторник, недовольны направлением движения страны и деятельностью президента Байдена.

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