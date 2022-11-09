Байдену предрекли «непреодолимые препятствия» после выборов в Конгресс США

Ситуация, при которой большинство мест в одной или двух палатах Конгресса США займут представители Республиканской партии, для президента-демократа Джо Байдена может стать непреодолимым препятствием. Таким мнением в разговоре с «Рамблером» поделился директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
При этом специалист отметил, что американские и российские СМИ «сгущают краски», называя выборы «судным днем Байдена».
Политолог вместе с тем прокомментировал прогноз американского телеканала NBC, согласно которому республиканцы по итогам выборов в Палату представителей Конгресса США получат 219 мест, то есть большинство из 435, и контроль над палатой, а демократы могут рассчитывать на 216 мест.
«Эти прогнозы соответствуют предыдущим оценкам, опросам граждан о том, что республиканцы завоют большинство в Палате представителей, а за места в Сенате пойдет ровная борьба. И чисто арифметически демократам будет несколько проще отстоять свои позиции, потому что у них переизбирается меньше сенаторов - 12 или 13. А все остальные - больше 20 - это республиканцы. То есть республиканцам нужно отстоять свои места, и еще 2-3 места получить сверх этого, завоевав в итоге около 30 мест. И это немного более сложная задача, поэтому все говорят о том, что разница может быть в 2-3 голоса. Наверное, близкий разрыв будет сохраняться до самого последнего момента, подождем», — сказал специалист.
Ранее телекомпания CNN привела данные экзитполов о том, что большинство американцев, принявших участие в промежуточных выборах в США во вторник, недовольны направлением движения страны и деятельностью президента Байдена.