Байдену предрекли «непреодолимые препятствия» после выборов в Конгресс США

«Эти прогнозы соответствуют предыдущим оценкам, опросам граждан о том, что республиканцы завоют большинство в Палате представителей, а за места в Сенате пойдет ровная борьба. И чисто арифметически демократам будет несколько проще отстоять свои позиции, потому что у них переизбирается меньше сенаторов - 12 или 13. А все остальные - больше 20 - это республиканцы. То есть республиканцам нужно отстоять свои места, и еще 2-3 места получить сверх этого, завоевав в итоге около 30 мест. И это немного более сложная задача, поэтому все говорят о том, что разница может быть в 2-3 голоса. Наверное, близкий разрыв будет сохраняться до самого последнего момента, подождем», — сказал специалист.