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21 минуту назад

Советник Трампа Хилл: Путин "заново отстроил" Россию и открыл ее для международного бизнеса

Газета.Ru

Советник бывшего президента США Дональда Трампа по вопросам России Фиона Хилл в интервью с журналистом Лексом Фридманом заявила, что необходимо пересмотреть отношение к главе РФ Владимиру Путину. По ее словам, необходимо иметь "стратегическую эмпатию" по отношению к российскому лидеру.

Советник Трампа назвала сильные стороны Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы должны понять, как он думает и почему. Вы знаете, он действует в собственном контексте, имеет свои рамки и обоснование своим действиям. Мы должны понять это", — сказала Хилл.

Она отметила, что в первые годы своего президентства Путин стабилизировал российскую экономику и нормализировал работу финансовой системы. По мнению американского политика, российский лидер "закрыл все долги" и "заново отстроил" Россию и открыл ее для международного бизнеса.

Ранее директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с "Газетой.Ru" высказал мнение, что Путин открыто обрисовал контуры нового миропорядка, в основе которого — ценность многообразия и уникальностей разных народов, разных цивилизаций, разных традиции.

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