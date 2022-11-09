Советник Трампа назвала сильные стороны Путина

Советник бывшего президента США Дональда Трампа по вопросам России Фиона Хилл в интервью с журналистом Лексом Фридманом заявила, что необходимо пересмотреть отношение к главе РФ Владимиру Путину. По ее словам, необходимо иметь "стратегическую эмпатию" по отношению к российскому лидеру.

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"Мы должны понять, как он думает и почему. Вы знаете, он действует в собственном контексте, имеет свои рамки и обоснование своим действиям. Мы должны понять это", — сказала Хилл.

Она отметила, что в первые годы своего президентства Путин стабилизировал российскую экономику и нормализировал работу финансовой системы. По мнению американского политика, российский лидер "закрыл все долги" и "заново отстроил" Россию и открыл ее для международного бизнеса.