Стало известно о планах Эрдоган провести переговоры с Путиным на G20

В Минсельхозе Турции заявили о планах президента Реджепа Тайипа Эрдогана провести переговоры с главой России Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом сообщает РИА Новости.

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В министерстве заявили, что Эрдоган хочет обсудить с Путиным поставки российского зерна в нуждающиеся страны.

Турция является одним из гарантов зерновой сделки России и Украины. В конце октября после атаки украинских дронов на российские корабли в Севастополе РФ приостановила участие в сделке, но затем вернулась к ней, урегулировать ситуацию помогала Анкара.

Зерновая сделка действует 120 дней (до 19 ноября с возможностью продления). Москва, среди прочего, получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

Пока неизвестно, приедет ли Путин на саммит G20, который придет 15–16 ноября на Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо допускал, что участие Путина будет виртуальным.