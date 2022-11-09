Столтенберг назвал даты проведения саммита НАТО

Следующий саммит НАТО пройдет 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе. Об этом сообщил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Я рад сообщить, что следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года", - сказал он.
По словам Столтенберга, лидеры стран альянса рассмотрят значительное увеличение расходов на оборону и продолжение оказания помощи Украине.
"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой средой безопасности со времен холодной войны. Встреча в Вильнюсе предоставит главам государств и правительств стран НАТО возможность согласовать дальнейшие шаги по укреплению нашего сдерживания и обороны и рассмотреть вопрос о значительном увеличении расходов на оборону, а также продолжить нашу поддержку Украины", - говорится в его заявлении.
Столтенберг подчеркнул, что "в эпоху растущей стратегической конкуренции трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой в рамках НАТО по-прежнему имеет важное значение для безопасности миллиарда граждан" стран альянса.
Последний саммит НАТО состоялся в конце июня текущего года в Мадриде.