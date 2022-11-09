В Китае раскрыли тайную стратегию США по переговорам с РФ

Издание отмечает, что США не озабочены миром, а хотят разрушить Россию с помощью Украины. Вашингтон стремится к укреплению гегемонии в Европе и мире. США надеются, что уговоры Киева провести мирные переговоры с Россией будут безрезультатны.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, после этого стороны проводили переговоры, но не пришли к общему мнению. Обсуждение было приостановлено. Ранее в офисе президента Украины заявили, что не отказываются от диалога, а ожидают вывода войск. Американская газета The Washington Post сообщила, что США призывают Украину забыть об идее отказа от мирных переговоров, пока президент России Владимир Путин находится у власти. Запад обсуждает условия мира между Россией и Украиной, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal. Британский политолог Марк Галеотти считает, что у Запада есть свои планы относительно того, как должно завершиться противостояние России и Украины.