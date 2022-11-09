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1 час назад

В Китае раскрыли тайную стратегию США по переговорам с РФ

Ura.Ru

США собираются реализовать новую дипломатическую стратегию вместо урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times.

В Китае раскрыли тайную стратегию США по переговорам с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вместо того чтобы урегулировать продолжающийся между Россией и Украиной конфликт, Вашингтон намерен реализовать новую дипломатическую стратегию. Согласно такой стратегии, Украина сможет получить более длительную поддержку от европейских союзников США в конфликте с Россией», — сообщает китайская газета Global Times.

Издание отмечает, что США не озабочены миром, а хотят разрушить Россию с помощью Украины. Вашингтон стремится к укреплению гегемонии в Европе и мире. США надеются, что уговоры Киева провести мирные переговоры с Россией будут безрезультатны.

Кому нужны переговоры с Украиной

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, после этого стороны проводили переговоры, но не пришли к общему мнению. Обсуждение было приостановлено. Ранее в офисе президента Украины заявили, что не отказываются от диалога, а ожидают вывода войск. Американская газета The Washington Post сообщила, что США призывают Украину забыть об идее отказа от мирных переговоров, пока президент России Владимир Путин находится у власти. Запад обсуждает условия мира между Россией и Украиной, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal. Британский политолог Марк Галеотти считает, что у Запада есть свои планы относительно того, как должно завершиться противостояние России и Украины.

В мире,Марк Галеотти,Владимир Путин,
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